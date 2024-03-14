Психолог Шавырина рассказала, почему подростки стесняются своей внешности
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Подростковый возраст сопровождается гормональными изменениями, во время которых меняется поведение, эмоции, но самое главное — заметно меняется тело, заявила эксперт в беседе с RuNews24.
«И ладно бы эти изменения были быстрыми: проснулись утром, а уже красивые, как с обложки, но нет — то нос внезапно на пол-лица, то уши торчат, то тело маленькое. И как подростку с этим справиться», — сказала Шавырина.
Как отметила специалист, подросток в этом случае обращается к родителям за помощью и советом.
По словам психолога, следует объяснить ребёнку, что это явление временное и пока рано говорить о том, какой будет его внешность.
«Здесь необходимо поддержать, научить заботиться о своей внешности, возможно, посетить специалиста, чтобы подобрать уход для кожи, упражнения для тела, одежду и причёску, которые подчеркнут природную красоту, а не скроют недостатки», — заключила эксперт.
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