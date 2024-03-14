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Психолог Шавырина рассказала, почему подростки стесняются своей внешности

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Кандидат психологических наук практикующий психолог, доцент кафедры корпоративной культуры факультета менеджмента университета «Синергия» Анна Шавырина назвала причины, по которым подростки стесняются собственной внешности.
Психолог Шавырина рассказала, почему подростки стесняются своей внешности
  • Gettyimages.ru

Подростковый возраст сопровождается гормональными изменениями, во время которых меняется поведение, эмоции, но самое главное — заметно меняется тело, заявила эксперт в беседе с RuNews24.

«И ладно бы эти изменения были быстрыми: проснулись утром, а уже красивые, как с обложки, но нет — то нос внезапно на пол-лица, то уши торчат, то тело маленькое. И как подростку с этим справиться», — сказала Шавырина.

Как отметила специалист, подросток в этом случае обращается к родителям за помощью и советом.

По словам психолога, следует объяснить ребёнку, что это явление временное и пока рано говорить о том, какой будет его внешность.

«Здесь необходимо поддержать, научить заботиться о своей внешности, возможно, посетить специалиста, чтобы подобрать уход для кожи, упражнения для тела, одежду и причёску, которые подчеркнут природную красоту, а не скроют недостатки», — заключила эксперт.

Ранее Софья Ефименко, методист онлайн-школы Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт, дала рекомендации по разрешению конфликтов с детьми.

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