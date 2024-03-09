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Психотерапевт Ефименко дала советы по разрешению конфликтов с детьми

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Софья Ефименко, методист онлайн-школы Skysmart, практикующий психотерапевт и гештальт-терапевт, дала рекомендации по разрешению конфликтов с детьми.
Психотерапевт Ефименко дала советы по разрешению конфликтов с детьми
  • Gettyimages.ru

«Мы часто склонны говорить «ты грубиян», когда ребёнок ведёт себя невежливо, или «ты бестолочь», если он упорно не желает понять что-то очень простое. Но это плохая тактика ― ребёнок слышит от самых важных для него людей, что он плохой, и не понимает, что ему нужно сделать, чтобы опять стать хорошим», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, лучше говорить о конкретных поступках, а не о личности ребёнка в целом.

Как отметила Ефименко, важно беседовать в спокойном тоне, так как от крика или строгого голоса многие дети впадают в ступор.

«Никогда не забывайте, что дети учатся, глядя на вас», — сказала она.

Эксперт добавила, что родители всегда должны оставаться для ребёнка островком безопасности и абсолютного принятия.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Алина Носкова рассказала, как научить детей отстаивать личные границы.

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