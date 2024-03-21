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Студентов Сеченовского университета пригласили на работу в клиники Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и пригласил студентов вуза после окончания учёбы на работу в клиники столицы.
Студентов Сеченовского университета пригласили на работу в клиники Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«За несколько лет мы провели полную модернизацию, заменили оборудование, применили новые стандарты, новые технологии. В московском здравоохранении будет интересно работать», — заявил мэр.

Со своей стороны, ректор университета Пётр Глыбочко рассказал о запуске нового проекта «Pro-карьера». По его словам, в настоящее время в вузе обучаются более 11 тыс. человек. Как отметил Глыбочко, 99% выпускников находят работу.

Ранее сообщалось, что студентам Сеченовского университета рассказали о развитии медотрасли в Удмуртии.

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