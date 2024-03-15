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Студентам Сеченовского университета рассказали о развитии медотрасли в Удмуртии

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Представители Минздрава Удмуртии и главные врачи больниц региона провели видеовстречу со студентами старших курсов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.
Студентам Сеченовского университета рассказали о развитии медотрасли в Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Студентам рассказали о развитии медотрасли в республике, а также о вакансиях, социальной поддержке, оснащении больниц современным оборудованием и системе наставничества.

«В нашей республике в сфере здравоохранения есть все возможности, чтобы начать и успешно развивать профессиональную карьеру — работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», региональная программа поддержки специалистов, занимающих самые востребованные вакансии», — заявила первый замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова.

Ранее и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сообщил о начале приёма документов для участия в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году.

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