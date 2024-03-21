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Педиатр Рахимова рассказала об особенностях течения парагриппа у детей

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Педиатр «СМ-Клиники» для детей Гузель Рахимова рассказала об особенностях протекания парагриппа у детей и отличии этого заболевания от гриппа.
Педиатр Рахимова рассказала об особенностях течения парагриппа у детей
  • Gettyimages.ru

Грипп и парагрипп вызывают разные семейства вирусов, это разные заболевания с различной клинической картиной, объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Парагрипп развивается постепенно, симптомы выражены слабее, чем при гриппе. Чаще всего поражаются органы как верхних, так и нижних дыхательных путей, вследствие чего возникает ларингит, средний отит, фарингит, пневмония и др. При этом осложнения носят более лёгкий характер, отметила Рахимова.

По её словам, особое внимание заслуживает ларингит (круп), воспалительное заболевание слизистой оболочки гортани, у детей в возрасте 6—36 мес.

Начинается заболевание с симптомов простуды, затем развиваются лихорадка, лающий кашель, осиплость голоса и свистящее дыхание, отметила педиатр.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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