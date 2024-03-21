Врач Маневич назвал действия при носовом кровотечении
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«При носовом кровотечении первая помощь такая: берётся кусочек ватки, смачивается в перекиси водорода и вставляется неглубоко в преддверие носа, откуда идёт кровь», — заявил он в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, кровотечение остановится, если прижать этот тампон крылом носа, надавив на него пальцем, и продержать около пяти минут.
«Ещё раз обращаю внимание, что тампончик нужно именно прижать. Если просто положить ватку, марлю, салфетку — это не поможет», — заключил оториноларинголог.
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