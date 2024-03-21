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Врач Маневич назвал действия при носовом кровотечении

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Врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич дал рекомендации по необходимым действиям при носовом кровотечении.
Врач Маневич назвал действия при носовом кровотечении
  • Gettyimages.ru

«При носовом кровотечении первая помощь такая: берётся кусочек ватки, смачивается в перекиси водорода и вставляется неглубоко в преддверие носа, откуда идёт кровь», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, кровотечение остановится, если прижать этот тампон крылом носа, надавив на него пальцем, и продержать около пяти минут.

«Ещё раз обращаю внимание, что тампончик нужно именно прижать. Если просто положить ватку, марлю, салфетку — это не поможет», — заключил оториноларинголог.

Ранее врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова дала рекомендации, что делать в первую очередь, если человек на улице потерял сознание и упал.

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