Терапевт Махмудова рассказала о действиях в случае падения человека на улице

Врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова дала рекомендации, что делать в первую очередь, если человек на улице потерял сознание и упал.

«Понимание причин падения помогает в оказании правильной первой помощи. Если падение произошло на скользкой дороге, оно может привести к черепно-мозговой травме, ушибу или перелому. Внезапное падение может быть вызвано также приступом эпилепсии, гипогликемией у диабетиков, сердечным приступом или обмороком, а также состоянием алкогольного опьянения», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, если человек потерял сознание на улице, то это требует немедленных и правильных действий.

В первую очередь необходимо убедиться, в сознании ли пострадавший. Стоит обратиться к нему, слегка покачать за плечи, но без применения силы, чтобы не причинить дополнительного вреда. При отсутствии реакции необходимо проверить, дышит ли пострадавший.

«Если дыхание сохранно и нет признаков травмы, уложите пострадавшего в спасательное положение — на боку лицом вниз, чтобы слюна или рвотные массы могли свободно вытекать изо рта. Ни в коем случае не вводите в рот посторонние предметы с целью разжать зубы или удержать язык», — заключила Махмудова.

Ранее директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рекомендовал не отвлекаться на смартфон при прогулке в гололёд.