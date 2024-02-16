Травматолог Терновой посоветовал внимательнее смотреть под ноги в гололёд
- Gettyimages.ru
- © iiievgeniy
После падения, если оно всё же произошло, для уменьшения отёка и болевых ощущений необходимо в первые часы после травмы прикладывать на 15 минут лёд на ушиб, рассказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«А второе — противовоспалительные препараты — ибупрофен, аспирин, но не парацетамол. И обязательно иммобилизация конечности. Можно примотать шарфом, можно сделать лангету из картонки, можно одну ногу примотать к другой ноге или руку к туловищу», — сказал врач.
Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, по каким причинам могут возникать боли в коленях.