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Травматолог Терновой посоветовал внимательнее смотреть под ноги в гололёд

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Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рекомендовал не отвлекаться на смартфон при прогулке в гололёд.
Травматолог Терновой посоветовал внимательнее смотреть под ноги в гололёд
  • Gettyimages.ru
  • © iiievgeniy

После падения, если оно всё же произошло, для уменьшения отёка и болевых ощущений необходимо в первые часы после травмы прикладывать на 15 минут лёд на ушиб, рассказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«А второе — противовоспалительные препараты — ибупрофен, аспирин, но не парацетамол. И обязательно иммобилизация конечности. Можно примотать шарфом, можно сделать лангету из картонки, можно одну ногу примотать к другой ноге или руку к туловищу», — сказал врач.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, по каким причинам могут возникать боли в коленях.

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