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Специалист Курбатова назвала причины возникновения боли в коленях

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Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, по каким причинам могут возникать боли в коленях.
Специалист Курбатова назвала причины возникновения боли в коленях
  • Gettyimages.ru
  • © Staras

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» она отметила, что дело может быть в растяжении или повреждении связок, мениска, а также в других травмах.

У пожилых людей самой частой причиной является остеоартрит на фоне изнашивания хряща.

Также колени болят из-за воспалительных заболеваний, среди которых ревматоидный артрит и подагра.

Дополнительную нагрузку дают лишний вес и ожирение.

«Для начала нужно обратиться к терапевту, чтобы получить начальную консультацию. Он направит к ортопеду (костно-мышечная система), ревматологу (если есть подозрение на ревматическое заболевание) или травматологу (если, собственно, имеется травма колена)», — сказала Курбатова.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что острые продукты могут быть безвредны при отсутствии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и аллергии на отдельные продукты.

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