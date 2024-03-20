Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака
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«Я советую чистить зубы за полчаса до завтрака. Важно подождать после чистки зубов какое-то время для того, чтобы зубы успели покрыться защитной плёнкой, состоящей из белков слюны. Она защищает наши зубы от кислотного воздействия, которое неизбежно во время приёма пищи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также важно правильно подобрать зубную щётку. Хабадзе рекомендовал проконсультироваться со специалистом, как и в случае с подбором пасты.
«Зубочистки я вообще не рекомендую, потому что ими травма может быть нанесена существенная», — добавил эксперт.
Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.