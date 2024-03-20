Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака

Заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе дал рекомендации по чистке зубов.

«Я советую чистить зубы за полчаса до завтрака. Важно подождать после чистки зубов какое-то время для того, чтобы зубы успели покрыться защитной плёнкой, состоящей из белков слюны. Она защищает наши зубы от кислотного воздействия, которое неизбежно во время приёма пищи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно правильно подобрать зубную щётку. Хабадзе рекомендовал проконсультироваться со специалистом, как и в случае с подбором пасты.

«Зубочистки я вообще не рекомендую, потому что ими травма может быть нанесена существенная», — добавил эксперт.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.