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Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака

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Заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе дал рекомендации по чистке зубов.
Стоматолог Хабадзе посоветовал чистить зубы за полчаса до завтрака
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«Я советую чистить зубы за полчаса до завтрака. Важно подождать после чистки зубов какое-то время для того, чтобы зубы успели покрыться защитной плёнкой, состоящей из белков слюны. Она защищает наши зубы от кислотного воздействия, которое неизбежно во время приёма пищи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно правильно подобрать зубную щётку. Хабадзе рекомендовал проконсультироваться со специалистом, как и в случае с подбором пасты.

«Зубочистки я вообще не рекомендую, потому что ими травма может быть нанесена существенная», — добавил эксперт.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.

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