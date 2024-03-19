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Стоматолог Хило предостерегла от народных методов отбеливания зубов

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Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.
Стоматолог Хило предостерегла от народных методов отбеливания зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Втирание в эмаль смешанного с солью или с содой лимонного сока, отбеливание с помощью перекиси водорода — всё это может привести к повышению чувствительности зубов, повреждению эмали, ожогам слизистой, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Использование активированного угля — ещё один варварский и опасный метод отбеливания зубов дома», — сказала стоматолог.

Использование народных методов приведёт к развитию кровоточивости дёсен, аллергической сыпи и раздражению слизистых внутри рта.

«Для бережного и безопасного отбеливания зубов в домашних условиях следует обратиться к врачу-стоматологу, который назначит вам необходимые процедуры», — заключила специалист.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о пользе и эффективности ирригатора для зубов.

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