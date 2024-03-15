Стоматолог Сумцова заявила о пользе ирригаторов

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о пользе и эффективности ирригатора для зубов.

Ирригатор усиливает защиту полости рта, обеспечивает мягкий массаж тканей, улучшает кровообращение. Этот прибор рекомендуется использовать при наличии имплантов, виниров и коронок, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, у ирригатора практически отсутствуют противопоказания. Исключения — повышенная кровоточивость дёсен, острое протекание пародонтита, реабилитация после операций, произведённых в полости рта.

Аппараты можно разделить на следующие группы: стационарные (работают от сети), портативные (работают от батареи), проточные (нуждаются в наличии водопроводного крана и не требуют наличия розеток или батареи).

Стоматолог посоветовала выбирать подходящий для себя ирригатор в соответствии с собственными запросами.

Ранее стоматолог-терапевт клиники «Рассвет» Светлана Мандрик предупредила, что «натуральные» зубные пасты могут быть бесполезны или, напротив, вредить здоровью зубов.