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Стоматолог Сумцова заявила о пользе ирригаторов

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о пользе и эффективности ирригатора для зубов.
Стоматолог Сумцова заявила о пользе ирригаторов
  • Gettyimages.ru
  • © Detry26

Ирригатор усиливает защиту полости рта, обеспечивает мягкий массаж тканей, улучшает кровообращение. Этот прибор рекомендуется использовать при наличии имплантов, виниров и коронок, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, у ирригатора практически отсутствуют противопоказания. Исключения — повышенная кровоточивость дёсен, острое протекание пародонтита, реабилитация после операций, произведённых в полости рта.

Аппараты можно разделить на следующие группы: стационарные (работают от сети), портативные (работают от батареи), проточные (нуждаются в наличии водопроводного крана и не требуют наличия розеток или батареи).

Стоматолог посоветовала выбирать подходящий для себя ирригатор в соответствии с собственными запросами.

Ранее стоматолог-терапевт клиники «Рассвет» Светлана Мандрик предупредила, что «натуральные» зубные пасты могут быть бесполезны или, напротив, вредить здоровью зубов.

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