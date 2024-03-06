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Стоматолог Мандрик посоветовала изучать состав «экологичных» зубных паст

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Стоматолог-терапевт клиники «Рассвет» Светлана Мандрик предупредила, что «натуральные» зубные пасты могут быть бесполезны или, напротив, вредить здоровью зубов.
Стоматолог Мандрик посоветовала изучать состав «экологичных» зубных паст
  • Gettyimages.ru

В пастах с пометками «эко», «био» и natural не содержится опасных компонентов, но там нет и веществ, полезных для зубов, объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в такой продукции, как правило, содержатся бикарбонат натрия (пищевая сода) и уголь, «которые просто-напросто царапают эмаль».

В то же время некоторые производители указывают на упаковке, что паста натуральная, хотя при этом в ней содержатся химические компоненты, добавила Мандрик.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова в беседе с НСН рассказала о возможных последствиях для здоровья от чернил, которые применяются при нанесении татуировок.

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