Стоматолог Мандрик посоветовала изучать состав «экологичных» зубных паст
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В пастах с пометками «эко», «био» и natural не содержится опасных компонентов, но там нет и веществ, полезных для зубов, объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в такой продукции, как правило, содержатся бикарбонат натрия (пищевая сода) и уголь, «которые просто-напросто царапают эмаль».
В то же время некоторые производители указывают на упаковке, что паста натуральная, хотя при этом в ней содержатся химические компоненты, добавила Мандрик.
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