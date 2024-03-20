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Стоматолог Григорян рассказал об абразивных веществах в зубных порошках

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Врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян заявил, что не стоит использовать зубные порошки.

«В них много абразивных веществ — стекла, песка, которые травмируют эмаль. Жёсткая зубная щётка тоже травмирует эмаль», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, чистить зубы чаще двух раз в день можно, но только натуральными пастами.

«Есть общедоступные пасты, которые на натуральной основе, на травах, которые с минимальным количеством химических элементов. На вкус они не очень приятные, зато невредные», — пояснил Григорян.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Элина Хило настоятельно рекомендовала не прибегать к народным методам для отбеливания зубов.

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