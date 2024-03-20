Исследование: 47% компаний готовят руководителей из числа собственных сотрудников

Около половины отечественных компаний (47%) готовят руководителей из числа собственных сотрудников.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков «Работы.ру» и «СберПодбора».

Также выяснилось, что у 22% компаний есть внутренние программы для развития кадрового резерва управленцев. В 13% случаев новое руководство назначается из числа заместителей.

Ещё 18% компаний ищут управленцев на рынке труда.

Ранее HR-директор NC Logistic Ирина Пак заявила, что за последние годы средний срок работы на одном месте заметно сократился.