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Психолог Сосновская рассказала о причинах бессонницы

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Психолог Екатерина Сосновская рассказала о возможных причинах бессонницы.
Психолог Сосновская рассказала о причинах бессонницы
  • Gettyimages.ru

«Бессонница — это расстройство сна, которое характеризуется его недостаточной продолжительностью, неудовлетворённостью качеством, невозможностью заснуть или сочетанием этих факторов», — цитирует эксперта izhlife.ru.

По словам Сосновской, к причинам бессонницы относится эмоциональный стресс, например конфликт или влюблённость, а также расстройство адаптации и острая реакция на стресс.

«По длительности бессонница может быть острой (возникла внезапно и длится от нескольких ночей до трёх месяцев) и хронической (длится больше трёх месяцев)», — добавила эксперт.

Ранее сомнолог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.

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