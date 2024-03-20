Психолог Сосновская рассказала о причинах бессонницы

Психолог Екатерина Сосновская рассказала о возможных причинах бессонницы.

«Бессонница — это расстройство сна, которое характеризуется его недостаточной продолжительностью, неудовлетворённостью качеством, невозможностью заснуть или сочетанием этих факторов», — цитирует эксперта izhlife.ru.

По словам Сосновской, к причинам бессонницы относится эмоциональный стресс, например конфликт или влюблённость, а также расстройство адаптации и острая реакция на стресс.

«По длительности бессонница может быть острой (возникла внезапно и длится от нескольких ночей до трёх месяцев) и хронической (длится больше трёх месяцев)», — добавила эксперт.

Ранее сомнолог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.