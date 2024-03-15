Сомнолог Царёва: продолжительность здорового сна меняется с возрастом

Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.

«Дети спят больше, чем взрослые, а пожилые люди спят меньше, чем взрослые. Даже если мы возьмём людей одного возраста, допустим, 30 лет, для которых характерен сон в среднем восемь часов, чтобы быть здоровыми и благополучными, то мы увидим, что есть короткоспящие и длинноспящие», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, у здоровых людей сон может длиться от шести с половиной до десяти часов, а индивидуальной нормой может быть промежуток от четырёх до двенадцати часов.

«То есть короткоспящие люди могут спать четыре — пять часов каждую ночь и высыпаться. У них так настроены биоритмы, что им нужно меньше времени, чтобы выспаться. А есть люди, которые если не поспят 12 часов, то чувствуют себя очень плохо», — пояснила Царёва.

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