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Психолог Сосновская перечислила меры профилактики бессонницы

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Психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы. К их числу она отнесла соблюдение режима сна.
Психолог Сосновская перечислила меры профилактики бессонницы
  • Gettyimages.ru

«Важно днём находиться на свету, а вечером снижать интенсивность освещения. За час до сна исключать гаджеты или переводить их в режим жёлтого экрана», — заявила эксперт в беседе с izhlife.ru.

По её словам, не менее важен ритуал перед сном — повторяющиеся друг за другом действия.

«Например, вечерний чай, потом прогулка перед сном, душ (не всем, некоторых душ возбуждает). Можно включить расслабляющую музыку и любые релаксирующие процедуры», — сказала Сосновская.

Как отметила эксперт, в кровати нужно только спать — не стоит есть или смотреть фильмы, но можно почитать.

Ранее сомнолог Елена Царёва заявила, что продолжительность здорового сна может заметно измениться с возрастом.

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