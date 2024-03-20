RT в Telegram
Подпишись

В Москве рассказали о выходе промышленных компаний на новые зарубежные рынки сбыта

Короткая ссылка
Промышленные компании Москвы нарастили экспортные поставки и вышли на новые зарубежные рынки сбыта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
В Москве рассказали о выходе промышленных компаний на новые зарубежные рынки сбыта

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Разработки столичных производителей пользуются спросом не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке. Во многом этому способствует активная поддержка города и экспортного центра «Моспром», — сказал Овчинский.

Как отметил чиновник, столичные предприятия принимают участие в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках, где налаживают контакты с потенциальными иностранными партнёрами.

Ранее сообщалось, что курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить