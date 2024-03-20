В Москве рассказали о выходе промышленных компаний на новые зарубежные рынки сбыта

Промышленные компании Москвы нарастили экспортные поставки и вышли на новые зарубежные рынки сбыта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Разработки столичных производителей пользуются спросом не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке. Во многом этому способствует активная поддержка города и экспортного центра «Моспром», — сказал Овчинский.

Как отметил чиновник, столичные предприятия принимают участие в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках, где налаживают контакты с потенциальными иностранными партнёрами.

Ранее сообщалось, что курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года.