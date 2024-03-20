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В Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка

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В Кемеровской области завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка. Инцидент произошёл в Прокопьевске.
В Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В настоящее время следователями СК России проведён осмотр места происшествия, допрашиваются уполномоченные должностные лица, потерпевший и его законный представитель, иные свидетели, запрошена необходимая документация, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на первоклассницу напали бездомные собаки.

Также сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.

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