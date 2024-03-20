В Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«В настоящее время следователями СК России проведён осмотр места происшествия, допрашиваются уполномоченные должностные лица, потерпевший и его законный представитель, иные свидетели, запрошена необходимая документация, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на первоклассницу напали бездомные собаки.
Также сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.