В Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка

В Кемеровской области завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка. Инцидент произошёл в Прокопьевске.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В настоящее время следователями СК России проведён осмотр места происшествия, допрашиваются уполномоченные должностные лица, потерпевший и его законный представитель, иные свидетели, запрошена необходимая документация, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на первоклассницу напали бездомные собаки.

Также сообщалось, что в Нижнем Тагиле организовали проверку по факту нападения стаи собак на девятилетнего мальчика.