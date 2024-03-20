Военная хроника заявила об активности западных разведчиков Rivet Joint у Крыма

В окрестностях Крымского полуострова зафиксировано создание контура радиотехнической и радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании.

Как сообщает Военная хроника, главными бортами являются самолёты стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 ВВС США и аналогичный британский RC-135W Rivet Joint c позывным RRR7220.

Отмечается, что машины вышли на рубежи над востоком Румынии и акваторией Чёрного моря. Каждая оснащена комплексом пассивной радиотехнической разведки AEELS, высокоточным радиопеленгатором CS-2010 Hawk и комплексом радиоэлектронной разведки ES-182 MUCELS.

«Появление одновременно двух бортов данного типа у Крыма может говорить о подготовке очередной масштабной атаки БПЛА и крылатых ракет на полуостров», — говорится в публикации.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.

В Крыму заявили, что НАТО несёт ответственность за атаки ВСУ на полуостров.