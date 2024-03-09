RT в Telegram
Подпишись

Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Чёрным морем агрессией

Короткая ссылка
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.

Она, по его словам, провоцирует Россию на жёсткий ответ.

«Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Также депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Чёрном море.

Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.

Кроме того, сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить