Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Чёрным морем агрессией

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.

Она, по его словам, провоцирует Россию на жёсткий ответ.

«Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Также депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Чёрном море.

Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.

Кроме того, сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.