RT в Telegram
Подпишись

Российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем

Короткая ссылка
Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух над Чёрным морем при обнаружении самолёта разведки RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Британии.
Российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем
  • РИА Новости

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании», — сообщает Министерство обороны.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты развернулись от границы Российской Федерации. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования.

5 марта истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить