Российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем

Российский истребитель Су-30 поднимался в воздух над Чёрным морем при обнаружении самолёта разведки RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Британии.

РИА Новости

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании», — сообщает Министерство обороны. При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты развернулись от границы Российской Федерации. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. 5 марта истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.