Российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем
- РИА Новости
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon ВВС Великобритании», — сообщает Министерство обороны.
При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты развернулись от границы Российской Федерации. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования.
5 марта истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.