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Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами ВКС Франции в Чёрном море

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Истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.
Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами ВКС Франции в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Отмечается, что Су-27 из состава дежурных сил ПВО поднимали в воздух для недопущения нарушения российской границы. 

Экипаж российского Су-27 идентифицировал французский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф, а также два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции.

Во время приближения истребителя ВКС России французские самолёты развернулись от госграницы и покинули воздушное пространство над акваторией Чёрного моря. 

После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

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