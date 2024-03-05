Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами ВКС Франции в Чёрном море

Истребитель Су-27 не допустил нарушения границы тремя самолётами Воздушно-космических сил Франции в Чёрном море.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что Су-27 из состава дежурных сил ПВО поднимали в воздух для недопущения нарушения российской границы.

Экипаж российского Су-27 идентифицировал французский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф, а также два многоцелевых истребителя Рафаль-С ВКС Франции.

Во время приближения истребителя ВКС России французские самолёты развернулись от госграницы и покинули воздушное пространство над акваторией Чёрного моря.

После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины в Николаевской области.