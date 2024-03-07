Депутат Госдумы Ивлев назвал вызовом появление авиации НАТО в Чёрном море
«Появление «Тайфуна», впервые сопровождающего разведывательный самолёт США над Чёрным морем, — это вызов, проверка нас на слабо», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ивлева, кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима.
При этом депутат выразил предположение, что количество таких полётов будет увеличиваться, и отметил, что это нужно учитывать в боевой работе.
Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.
Также сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.