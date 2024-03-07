Депутат Госдумы Ивлев назвал вызовом появление авиации НАТО в Чёрном море

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Чёрном море.

«Появление «Тайфуна», впервые сопровождающего разведывательный самолёт США над Чёрным морем, — это вызов, проверка нас на слабо», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ивлева, кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима.

При этом депутат выразил предположение, что количество таких полётов будет увеличиваться, и отметил, что это нужно учитывать в боевой работе.

Ранее российский Су-30 поднимался на перехват самолётов ВВС Британии над Чёрным морем.

Также сообщалось, что американский высотный разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk «работал вплотную к Сочи», изредка смещаясь под Севастополь.