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В Крыму заявили, что НАТО несёт ответственность за атаки ВСУ на полуостров

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Страны НАТО несут полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона.

С таким заявлением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

По его словам, страны Североатлантического альянса помогают Украине разведкой, вооружениями и боеприпасами.

«Страны НАТО, на мой личный взгляд,... несут полную ответственность, как и сама Украина, и в принципе должны за это отвечать», — цитирует сопредседателя РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что НАТО демонстрирует свою неприкрытую враждебность в отношении России.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.

Также постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем откровенной агрессией.

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