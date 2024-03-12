Сенатор Цеков: основной целью НАТО является не оборона, а расчленение России

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Цекова, ни у кого не осталось иллюзий, что основной целью НАТО является Россия.

«После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — сказал сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, который ранее выступал с инициативой по повышению расходов НАТО на оборону, сообщил, что эта идея адресована России.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.