RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Цеков: основной целью НАТО является не оборона, а расчленение России

Короткая ссылка
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Цекова, ни у кого не осталось иллюзий, что основной целью НАТО является Россия.

«После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — сказал сенатор.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, который ранее выступал с инициативой по повышению расходов НАТО на оборону, сообщил, что эта идея адресована России.

Также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить