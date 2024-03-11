RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России

Короткая ссылка
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.
Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России
  • AP

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия шведского флага в штаб-квартире альянса. Его цитирует ТАСС.

«Мы не видим никакой немедленной военной угрозы со стороны России против стран НАТО», — сказал Столтенберг.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии.

Американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить