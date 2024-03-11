Президент Дуда заявил, что повышение расходов НАТО на оборону адресовано России
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Такое заявление он сделал перед отлётом в США, где он и премьер Польши Дональд Туск встретятся с американским президентом Джо Байденом. Они примут участие в мероприятиях по случаю 25-летия членства страны в НАТО, передаёт РИА Новости.
«Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готово и что даёт ответ на агрессивное поведение России», — добавил Дуда.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.