Президент Дуда заявил, что повышение расходов НАТО на оборону адресовано России

Президент Польши Анджей Дуда, который ранее выступал с инициативой по повышению расходов НАТО на оборону, сообщил, что эта идея адресована России.

Такое заявление он сделал перед отлётом в США, где он и премьер Польши Дональд Туск встретятся с американским президентом Джо Байденом. Они примут участие в мероприятиях по случаю 25-летия членства страны в НАТО, передаёт РИА Новости.

«Мы должны это сделать, чтобы показать России, что НАТО готово и что даёт ответ на агрессивное поведение России», — добавил Дуда.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит военной угрозы для стран альянса со стороны России.