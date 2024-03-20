В Ставропольском крае назвали спокойной эпидситуацию

Эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае остаётся спокойной, заявил замминистра здравоохранения региона Денис Штанев.

Об этом сообщает newstracker.ru.

За неделю уровень заболеваемости ОРВИ в регионе снизился на 10%. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме — из 11,8 тыс. заболевших госпитализация потребовалась 188.

Тем временем в Оренбургской области отметили рост заболеваемости гриппом и ОРВИ с 11 по 17 марта, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего жители заболевают вирусами негриппозной этиологии, продолжается и циркуляция вирусов гриппа.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал проявлять бдительность в отношении профилактики респираторных инфекций, в том числе гриппа, до апреля включительно.