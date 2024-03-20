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Врач Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на самокате

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Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России кандидат медицинских наук, доцент Александр Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Врач Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на самокате
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.

«Прежде чем выезжать на СИМ в оживлённое место, следует освоить транспорт на безлюдной площадке. Важно научиться не только уверенному управлению, но и торможению, маневрированию на сложных участках, навыку правильно группироваться при падении. Правильная экипировка снижает риск получения травмы на 85%», — сказал эксперт.

В пресс-службе также отметили, что в современной медицине появилось такое направление, как СИМ-травмы (травмы, полученные в результате использования средств индивидуальной мобильности).

Ранее врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов посоветовал в случае падения постараться присесть, чтобы смягчить удар и уменьшить риск травматизма.

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