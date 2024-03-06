Травматолог Шелепов посоветовал при потере равновесия постараться падать на бок

Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов посоветовал в случае падения постараться присесть, чтобы смягчить удар и уменьшить риск травматизма.

«Постарайтесь напрячь мышцы — в таком состоянии они способны защитить кости при падении. Безопаснее всего падать на бок, чтобы не повредить позвоночник, руки и лодыжки», — поделился специалист в интервью газете «Известия».

На скользкой поверхности важно защитить лицо и голову. Во время падения нужно постараться прикрыть их руками, отметил Шелепов.

Также, по его словам, при падении на спину следует прижать подбородок к груди, а руки раскинуть как можно шире. Это обезопасит от черепно-мозговой травмы, добавил врач.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.