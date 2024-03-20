Две скважины пробурят к вероятному месту нахождения горняков на руднике «Пионер»

Две скважины пробурят к предполагаемому месту нахождения горняков на руднике «Пионер» в Амурской области.

Об этом проинформировал губернатор региона Василий Орлов.

Он объяснил, что первая скважина ведёт к предполагаемому месту расположения горняков, а «вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе».

«Она поможет более точно оценить обстановку внутри», — написал Орлов в своём Telegram-канале.

20 марта специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.

Ранее сообщалось, что в Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил принять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.