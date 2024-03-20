Орлов: более 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье после обвала
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Василий Орлов.
«Сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.
Ранее сообщалось, что заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 м.
Также глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы для проведения поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области.
Кроме того, российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.