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Орлов: более 200 спасателей работают над расчисткой шахты в Приамурье после обвала

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Свыше 200 спасателей работают на месте обвала шахты в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Василий Орлов.

«Сейчас на месте происшествия работает более двухсот спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

Ранее сообщалось, что заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 м.

Также глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы для проведения поисково-спасательной операции на руднике в Амурской области.

Кроме того, российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.

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