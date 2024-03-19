Госдума обязала вывешивать флаг России в вузах и детсадах

Государственная дума одобрила проект федерального конституционного закона, обязывающий все образовательные учреждения России с 1 сентября 2024 года разместить на своих зданиях государственный флаг.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В заявлении сказано, что с 1 сентября 2024 года все образовательные организации независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории российский флаг.

Он должен будет находиться там постоянно.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал RT, что в Минпросвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей.