В России могут включить в школьную программу уроков музыки патриотических певцов

В Минпросвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Список исполнителей и композиций будет прорабатываться экспертным и родительским сообществом. Но совершенно точно можно сказать, что те исполнители, которые заслуженно пользуются любовью нашего народа и поют о Родине — «Любэ», Олег Газманов, SHAMAN, — в этот список войдут», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.