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В России могут включить в школьную программу уроков музыки патриотических певцов

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RT
В Минпросвещения поддержали идею включить в школьную программу уроков музыки патриотических исполнителей. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
В России могут включить в школьную программу уроков музыки патриотических певцов
  • Gettyimages.ru
  • © Nikolay Tsuguliev

«Список исполнителей и композиций будет прорабатываться экспертным и родительским сообществом. Но совершенно точно можно сказать, что те исполнители, которые заслуженно пользуются любовью нашего народа и поют о Родине — «Любэ», Олег Газманов, SHAMAN, — в этот список войдут», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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