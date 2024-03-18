В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек
Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«В мероприятии принимают участие более 80 тыс. москвичей и гостей столицы», — написала Волк в Telegram.
Во время концерта российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя со страной.
Путин также заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и отметил, что в скором времени железнодорожные составы проедут «прямо в Севастополь». Кроме того, Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту.