RT в Telegram
Подпишись

В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек

Короткая ссылка
Более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В мероприятии принимают участие более 80 тыс. москвичей и гостей столицы», — написала Волк в Telegram.

Во время концерта российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя со страной.

Путин также заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и отметил, что в скором времени железнодорожные составы проедут «прямо в Севастополь». Кроме того, Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить