В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек

Более 80 тыс. человек приняли участие в концерте на Красной площади, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В мероприятии принимают участие более 80 тыс. москвичей и гостей столицы», — написала Волк в Telegram.

Во время концерта российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя со страной.

Путин также заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и отметил, что в скором времени железнодорожные составы проедут «прямо в Севастополь». Кроме того, Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту.