Вентиляция работает на руднике «Пионер» в Приамурье, где заблокированы горняки
«Вентиляция воздуха работает», — цитирует его ТАСС.
Смирнов добавил, что горняки находятся на глубине около 125 м.
Ранее в Следственном комитете России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м.
Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.
Возбуждено уголовное дело.