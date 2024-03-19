Вентиляция работает на руднике «Пионер» в Приамурье, где заблокированы горняки

На руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы 13 горнорабочих, работает вентиляция, заявил начальник ГУ МЧС России по региону Игорь Смирнов.

«Вентиляция воздуха работает», — цитирует его ТАСС.

Смирнов добавил, что горняки находятся на глубине около 125 м.

Ранее в Следственном комитете России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м.

Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.

Возбуждено уголовное дело.