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Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов

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В больницы Московской области поступит 22 передвижных рентген-аппарата, заявила заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Для больниц Подмосковья закупят более 20 передвижных рентген-аппаратов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование, в том числе диагностическое», — сказала Стригункова.

Как отметила чиновник, на новое оборудование потратят более 160 млн рублей.

Также стало известно, что Новоалександровская районная больница Ставропольского края получила пять санитарных автомобилей, передаёт ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

«Получение новых автомобилей является важным шагом в совершенствовании медицинской инфраструктуры. Это дополнительное подтверждение того, что национальный проект «Здравоохранение» приносит конкретные результаты», — заявил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Ранее сообщалось, что детская больница в Салехарде открылась после капремонта.

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