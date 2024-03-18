Врач Косарев рассказал о причинах отёков ног

Кандидат медицинских наук, флеболог Максим Косарев объяснил, почему отекают ноги.

«Самым первым и наиболее частым симптомом тромбоза является отёк. Он появляется внезапно, быстро нарастает, сопровождается болью в мышцах и порой синюшностью кожи. Обычно возникает на одной ноге», — заявил эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметил специалист, равномерная отёчность на обеих ногах может указывать на сердечные заболевания. Отёки ног появляются у тех, кому по работе приходится долго стоять или сидеть. Также на отёчность влияет избыточное потребление соли.

По словам врача, при периодических отёках хорошо помогают лёгкие поглаживания ног снизу вверх — от пальцев до коленных суставов.

«Можно надеть лечебные чулки или гольфы (самостоятельно получится подобрать трикотаж 1-го класса компрессии) и пробыть в них несколько часов. После этого отёк уменьшается или проходит», — сказал врач.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ имени Владимирского Ольга Ветчинникова рассказала, что бесконтрольный приём лекарств является вредным для почек.