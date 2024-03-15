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Профессор Ветчинникова назвала бесконтрольный приём лекарств вредным для почек

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ имени Владимирского Ольга Ветчинникова рассказала, что бесконтрольный приём лекарств является вредным для почек.
Профессор Ветчинникова назвала бесконтрольный приём лекарств вредным для почек
  • Gettyimages.ru
  • © LeoPatrizi

В беседе с «Радио 1» она также выразила мнение, что на здоровье почек негативно сказываются ожирение, курение, нарушение липидного обмена.

Как отметила эксперт, для заболеваний почек характерно бессимптомное течение.

По словам Ветчинниковой, стоит обращать внимание на такие факторы, как повышение артериального давления, особенно в молодом возрасте.

«Появление отёков. Причин для них очень много, но в том числе и почечные заболевания. Заболевание почек у родственников тоже, в общем-то, должно настораживать. Изменение размеров и формы почек при ультразвуковом исследовании», — добавила она.

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