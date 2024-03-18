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Песков: Путин говорил об идее обмена Навального, но не о факте переговоров

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин говорил об идее обмена Алексея Навального, но не о факте переговоров.
Песков: Путин говорил об идее обмена Навального, но не о факте переговоров
  • РИА Новости

Песков обратил внимание журналистов на два момента.

«Первый момент — это то, что президент Путин вчера не подтверждал то, что были проведены переговоры», — заявил представитель Кремля.

По его словам, Путин рассказал о том, что «была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального», на которую российский лидер потенциально согласился и проинформировал об этом того, кто выдвинул такую инициативу.

При этом Песков напомнил, что Путин не стал называть человека, озвучившего идею об обмене Навального, или «других модальностей».

«Соответственно, не могу этого сделать и я», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе, сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального.

16 февраля Алексей Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. 

4 августа 2023 года он был приговорён к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

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