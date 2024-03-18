Путин сообщил, что был бы согласен на обмен Навального

Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе, сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального.

«Что касается господина Навального — да, он ушёл из жизни, это всегда печальное событие, но у нас бывали и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединённых Штатах такого не бывало?» — сказал президент, отвечая на вопрос американского корреспондента.

В США такое «бывало неоднократно», подчеркнул Владимир Путин.

«Кстати говоря, вот я вам скажу — это будет неожиданно — за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, не сотрудники администрации, некоторые люди, сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет — человек, который со мной говорил, ещё фразу не закончил, а я сказал: «Я согласен». К сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии (могли бы обменять. — RT): мы его поменяем, чтобы не возвращался, — пускай там сидит, вот и всё. Ну это случается... Такова жизнь», — заявил президент России.

16 февраля Алексей Навальный умер в колонии, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. 4 августа 2023 года он был приговорён к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.