Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

Певица Любовь Успенская сообщила о получении гражданства России.

«Я уже отпраздновала получение гражданства... И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы... Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала она ТАСС.

Также стало известно, что артистка планирует выпустить новый альбом «Сила моя со мной».

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его детям.

Латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс тоже получил российский паспорт.