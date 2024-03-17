RT в Telegram
Подпишись

Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

Короткая ссылка
Певица Любовь Успенская сообщила о получении гражданства России.
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
  • РИА Новости

«Я уже отпраздновала получение гражданства... И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы... Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала она ТАСС.

Также стало известно, что артистка планирует выпустить новый альбом «Сила моя со мной».

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его детям.

Латвийский журналист МИА «Россия сегодня» Алексейс Стефановс тоже получил российский паспорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить