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Кинолог назвал смертельные болезни, которые собака может передать человеку

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Собака может заразить человека смертельными заболеваниями или заразиться от него сама, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинолог назвал смертельные болезни, которые собака может передать человеку
  • Gettyimages.ru

«Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулёзом», — рассказал он РИА Новости.

По словам кинолога, самое опасное заболевание из всех — это бешенство.

Ещё одно заболевание, которое может человек подхватить от питомца — эхинококкоз, который провоцируют ленточные черви рода Echinococcus. Они вызывают поражение печени, лёгких, мышц и даже костей человека.

Голубев подчеркнул, что лучшая защита от этих всех болезней — профилактика и своевременная вакцинация.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко ранее подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

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