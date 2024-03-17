Кинолог назвал смертельные болезни, которые собака может передать человеку

Собака может заразить человека смертельными заболеваниями или заразиться от него сама, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулёзом», — рассказал он РИА Новости.

По словам кинолога, самое опасное заболевание из всех — это бешенство.

Ещё одно заболевание, которое может человек подхватить от питомца — эхинококкоз, который провоцируют ленточные черви рода Echinococcus. Они вызывают поражение печени, лёгких, мышц и даже костей человека.

Голубев подчеркнул, что лучшая защита от этих всех болезней — профилактика и своевременная вакцинация.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко ранее подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.