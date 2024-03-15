В ЦИК рассказали о ситуации с повреждёнными бюллетенями

Член Центризбиркома России Константин Мазуревский заявил, что бюллетени, которые были повреждены каким-либо образом, пройдут проверку членами участковых избирательных комиссий (УИК).

«Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нём сохранилась марка, подписи членов УИК, печать — это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчёте, как и все остальные», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что если характер повреждений не позволяет выявить все необходимые атрибуты, то такой бюллетень придётся признать недействительным.

Ранее сообщалось, что на заливших зелёнкой урны для голосования под Воронежем женщин возбудили уголовные дела.

Также стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования.