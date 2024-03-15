В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования

В столичном отделении СК России заявили о возбуждении уголовного дела после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 15 марта женщина на одном из избирательных участков Москвы подожгла кабинку для голосования с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Она уже задержана.

Ранее сообщалось, что на четырёх избирательных участках в России на урны с бюллетенями пролили зелёнку.