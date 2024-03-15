В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что 15 марта женщина на одном из избирательных участков Москвы подожгла кабинку для голосования с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Она уже задержана.
Ранее сообщалось, что на четырёх избирательных участках в России на урны с бюллетенями пролили зелёнку.