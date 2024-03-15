RT в Telegram
Подпишись

В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования

Короткая ссылка
В столичном отделении СК России заявили о возбуждении уголовного дела после поджога кабинки для голосования на юго-востоке Москвы.
В Москве возбудили уголовное дело после поджога кабинки для голосования
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что 15 марта женщина на одном из избирательных участков Москвы подожгла кабинку для голосования с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Она уже задержана.

Ранее сообщалось, что на четырёх избирательных участках в России на урны с бюллетенями пролили зелёнку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить