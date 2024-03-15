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На четырёх избирательных участках в России на урны с бюллетенями пролили зелёнку

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На четырёх избирательных участках, открытых в рамках выборов президента России, на урны с бюллетенями пролили зелёнку.
На четырёх избирательных участках в России на урны с бюллетенями пролили зелёнку
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом проинформировала председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова. Её слова приводит Интерфакс.

«Около 11:00 мск на четырёх избирательных участках — в Воронежской, Ростовской областях и Карачаево-Черкесии — избиратели вылили зелёнку в урны для голосования», — сказала она.

Она также заявила, что, учитывая синхронность инцидентов в разных регионах, речь может идти о намеренной организованной провокации.

По её словам, нарушителей задержали, участки работают штатно.

Ранее СК сообщил, что в Москве следователи возбудили уголовное дело против фигурантки, которая 15 марта на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

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