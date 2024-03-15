В Москве возбудили дело против женщины, вылившей краску в урну для бюллетеней

В Москве следователи возбудили уголовное дело против фигурантки, которая 15 марта на одном из избирательных участков Москвы вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

Об этом информирует пресс-служба столичного ГСУ СК.

Дело возбуждено по ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России призвала усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках после инцидентов в двух регионах.

Зампред ЦИК России Николай Булаев рассказал, что в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии произошло «вливание в урну чернил».