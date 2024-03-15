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ЦИК призвала усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России призвала усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках после инцидентов в двух регионах, где люди вливали чернила в урны с бюллетенями.
ЦИК призвала усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, в Ростове-на-Дону и в Карачаево-Черкесии произошло «вливание в урну чернил». Булаев уточнил, что к этому причастны и мужчины, и женщины.

«Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — цитирует его ТАСС.

Булаев также рассказал, что ЦИК обратится за помощью к полицейским и росгвардейцам.

Ранее сообщалось, что выборы президента России проходят под наблюдением порядка 333,6 тыс. человек, более 700 наблюдателей прибыли на избирательные участки из-за рубежа.

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